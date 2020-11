Eva Burešová, ale proč Salvatore? Herečka vysvětlila záhadu svého jména

Eva Burešová je na vrcholu své kariéry. Krásná herečka a zpěvačka má hlavní roli v divácky úspěšném seriálu Slunečná, aktivně vystupuje, a aktuálně je porotkyní show Tvoje Tvář má známý hlas.

Největší radost ovšem dělá Burešové její syn Nathaniel, kterého zplodila s muzikantem Michaelem Krásným, vztah jim ale bohužel nevyšel.

"Nečekala jsem, že by něco takového mohlo přijít. Byli jsme nejlepší kamarádi, jenže po narození syna to partner přestal zvládat," prozradila tehdy herečka s tím že probrečela celé noci do polštáře! Z nevydařeného vztahu ale nakonec vstala jako Fénix z popela a tehdy přijala i nové jméno!