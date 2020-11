Eva Burešová maká jako ďas: Už od třinácti let se živím sama, říká

„Měla jsem v minulosti dlouhou pauzu, ale naštěstí se mi to pak zase pracovně rozjelo, každopádně to období, kdy jsem počítala každou korunu, tady bylo. O to víc si vážím každé práce a když přijde nějaká nabídka, tak jsem za to vděčná,“ říká pokorná Burešová.

Že by skončila na dlažbě, se nebojí i z jiného důvodu, než z toho, že by neměla práci. „Nejsem rozhodně typ člověka, který rozhazuje peníze, nejvíce utrácím za jídlo a základní potřeby. To mě učila maminka, a jsem jí za to doteď moc vděčná,“ pěje ódy na svoji matku.