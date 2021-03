Vzpomínka na Evu Vidlařovou: Urputný boj proti komunismu ji stál zdraví

Byla skvělou umělkyní, ale i odhodlanou bojovnicí za svobodu. Bývalá herečka a tajemnice brněnského Divadla Husa na provázku Eva Vidlařová se nesmazatelně zapsala do dějin Československého státu. Aktivně vystupovala proti komunistickému režimu, její radikální krok v roce 1988 za politické vězně ji však pošramotil zdraví…

Ve třiasedmdesáti letech navždy odešla bývalá herečka a tajemnice brněnského Divadla Husa na provázku Eva Vidlařová. Dle dostupných informací k jejímu skonu došlo v pátek 12. března 2021. Lidé i kolegové na ni nevzpomínají jen jako na výbornou herečku a skvělého člověka, ale také jako na odhodlanou bojovnici proti komunistickému režimu.

Boj za svobodu ji stál zdraví

Eva Vidlařová aktivně vystupovala proti komunistickému režimu. Zejména pak ve druhé polovině 80. let. Své postoje nikdy dle webu aktuálně.cz nikdy neskrývala a otevřeně říkala, co si myslí. „Každému bych doporučila, aby si to za život aspoň jednou zkusil. Okamžitě se osvobodíte a zjistíte, že na vás vlastně nikdo nemůže. Jste volný,” nechala se jednou slyšet v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes.

Její odhodlání bylo natolik silné, že se v roce 1988 rozhodla držet hladovku za politické vězně. Skvělý záměr se jí ovšem podepsal na zdraví. Právě tehdy se u Vidlařové totiž objevil únavový syndrom. V roce 1992 jí zdravotní stav ovlivňoval natolik, že se vzdala své pozice tajemnice v Divadle Husa na provázku a přestala hrát.

Pád režimu v roce 1989

Přestože v listopadu 1989 došlo k tomu, za co Vidlařová dlouhá léta bojovala, výsledek a následný vývoj herečku zklamal. „V nejhorších snech bych nevěřila, že to může dojít takhle daleko. Úplně to postrádá jakýkoli smysl a myslím si, že je to snad působení nějaké mimozemské civilizace, nebo to není možné, jací lidé byli předtím a jací jsou dneska. Já jsem třeba cítila v zádech podporu a lidé, i kdy se k tomu třeba nehlásili navenek, tak tyhle zlomové věci podporovali ze všech sil. A najednou, jako když mávne kouzelným proutkem. Lidé vyrazili po penězích, po postech. Ale to není jenom v tom, to prostě úplně ztratilo jakousi podstatu,” nechala se slyšet v rozhovoru pro web Ženy v disentu.

„Někdy úplně žasnu, jak s lidmi, se kterými si povykládám o všem normálně, a když začnu o Putinovi, tak se ho začnou zastávat. Úplně žasnu, jak lidé pevně věří, že Zeman je naše spása,” dodala ještě.

Eva Vidlařová představuje osobnost, která se nebála otevřeně mluvit v dobách, kdy svoboda slova neexistovala. Byla oblíbená mezi kolegy i veřejností. Měla velké srdce a zanechala za sebou odkaz, který lidem slouží jako skvělá inspirace k tomu, jak se stát lepším člověk, jež není lhostejný k životům ostatních ani k životu vlastnímu. Je skutečnou ikonou českých a československých dějin.