Drsné útoky na Ewu Farnou: Zpěvačka se haterům postavila

Ewa Farna prakticky od začátku své kariéry bojuje s váhovými výkyvy. Známá zpěvačka neustále hubne a tloustne a od lidí na sociální síti za svůj vzhled často sklízí kritiku. Ačkoliv na poznámky ohledně své oblé postavy obvykle nekomentuje, u jednoho z posledních příspěvků hvězda vyslala haterům jasný vzkaz.

Ewa Farna se dlouhodobě snaží bojovat se svou hmotností. Zpěvačka mnohokrát zhubla na vytouženou váhu, pak ale zaúřadoval jojo efekt a přebytečná kila nabrala zpět. Na poznámky ohledně své obezity je již hvězda polského původu zvyklá, nyní to ale nevydržela a zareagovala na urážlivé komentáře.

Pod posledními snímky Farné se totiž opět sešla celá řada hatů a to právě na její plnější křivky. "Ten pocit, když se cítíš trapně za někoho jinýho." "Chro chro, prasátečko." "Ewo, ty seš vyžraná jako jateční prase." "Tlustoprdka, no, zhubni, prosím," neberou si komentující s dvojnásobnou maminkou servítky a to zejména pod novými snímky v oranžovém outfitu.

Zpěvačka pak sama sdílela některé nenávistné projevy vůči své osobě ve stories. "Slušný vorvaň." "Nooo, Ewa se dost změnila, nevím, čím to je, jestli jí chutná tolik jídlo. Ale už by s tím měla něco dělat." "Zpívající prasátko," ukázala Ewa, s čím se denně musí potýkat.

Píchla mě vosa do zadku

"Tak teď mě dostaly vaše komentáře. Je neuvěřitelné, kolik jedu se v lidech skrývá. A je husté, že dobrovolně necháte tuhle evidentně zlou část sebe jako svůj otisk na netu. Trochu zenu všem nas*aným bytostem, vaše šťastné prasátko," odpověděla Ewa Farna všem zlým jazykům v komentářích na Instagramu.

"Já asi začnu dělat kurzy, jak si udržet zdravé smýšlení o sobě samém. Rovnováhu a to, jak se nepos*at v takovém prostředí. Kurzy pro děti od dvanácti let. A tak vážně, kdo se občas cítil, že je špatný a ne dost dobrý. Už před lety jsem na podobné téma měla přednášku," dodala pak k celé kauze v příběhu na sociální síti.

"Jo a ještě, právě mě píchla vosa do zadku, bude ještě větší. A teď za to fakt ale nemůžu. Konec hlášení," odlehčila zpěvačka situaci humorem sobě vlastním.

Ewa Farna za svůj oranžový model sklidila pořádnou vlnu kritiky