Ewa Farna zažívá tíživá muka: "Bolí mě srdce!"

"Ptáte se mě na Polsko. Protestuje se tam proti zákazu volby ve věcech vlastního těla. Již nadále není rozhodnutí ženy, zda donosí smrtelně nemocný, či závažně poškozený plod. Protestuje se proti schvalování tak kontroverzních zákonů v době pandemie, kdy se čeká, že kvůli ní nemohou vyjít do ulic vyjádřit svůj nesouhlas! Protesty jsou umocněné nespokojeností s dlouholetým propojením církve a politiky, nebo třeba stranickým obsazením ústavního soudu, který právě o této věci rozhodl. (I přes nevoli 80ti procent občanů). Jak by to tedy protestující viděli? Moje přesvědčení a víra mi nedovoluje potrat, proto bych na něj nešla, místo toho to je teď takhle: Moje přesvědčení a víra mi nedovoluje potrat, takže ti ho zakážu! Co takhle bojovat proti covidu a ne proti ženám," pustila se Ewa Farna na svém Instagramu ostře do zákazu potratů v Polsku!

Iniciativa zpěvačky měla ihned obrovskou odezvu, a to zvláště u jejich polských fanoušků, kteří tvrdí, že přesně hlas celebrit je u nich v zemi nyní potřeba!

"To je to, co potřebujeme, hlas veřejně známých osobností, které se nebojí vyjádřit svůj vlastní názor! Protože je to naše společná věc! Bravo," shodují se sledující zpěvačky v komentářích.

Jak se ale situace v sousední zemi vyvine a zda protesty povedou k lepším zítřkům, je aktuálně opravdu ve hvězdách…