Ewa Farna: Šikanu zažívala od dětství, ve škole bojovala i za spolužáky!

Ewa Farna se v českém a polském showbyznysu pohybuje mnoho let a tak již mnohokrát okusila i temné stránky slávy.

Se šikanou se ale zpěvačka poprvé setkala již na základní škole. Tehdy jeden ze spolužáků obtěžoval slabší a Farna se rozhodla zasáhnout a zastala se chlapce u ředitele školy.

"Dostali jsme se až k bodu, kdy toho kluka vyloučili ze školy. Beru to jako velký úspěch, protože šikana by se měla trestat, nemělo by se to přehlížet," řekla hvězda ve videu pro nadační fond.

O pár let později se ale už musela Farna postavit stejnému problému znovu, tentokrát už šlo ale o její osobu.