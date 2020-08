Ewa Farna napíná fanoušky: Hodlá zcela změnit svůj život!

Bankovnictví a finanční služby - Účetní 28 000 Kč

Pracoviště: Blažejské náměstí č.p. 97/7, Olomouc. Co Vás čeká na pozici ÚČETNÍ? - zpracování kompletní účetní agendy společnosti v souladu s platnou legislativou, včetně sestavování daňových přiznání a ostatních povinných hlášení, přehledů a vyúčtování (ve spolupráci s daňovým poradcem), pravidelných finančních analýz a personální agendy, - aktivní spolupráce s obchodním oddělením (informace o stavu fakturací a úhrad, kontrola smluv a plnění smluvních podmínek, spolupráce při nastavování procesů), - související administrativní práce (zpracování výkazů, archivace písemností, kontrola platností oprávnění a licencí). Co očekáváme od Vás: - dobrou orientaci v účetních a daňových zákonech (běžné účetní případy a znalosti budou ověřeny testem), - praxi v oboru min. 2 roky (i během studia), - velmi dobrou uživatelskou znalost práce s PC, zejména MS Word a Excel (bude ověřeno testem), - logické a analytické myšlení, - samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, loajálnost, komunikativnost a schopnost učit se, - vzdělání minimálně středoškolské ekonomického směru (vyšší stupeň vzdělání výhodou), pozice je vhodná i pro aktivní absolventy. Co nabízíme na oplátku Vám: - zodpovědnou a zajímavou práci na hlavní pracovní poměr a dobu určitou, nástup v průběhu října - listopadu 2020, - příjemné pracovní prostředí, zázemí stabilní společnosti, kvalitní zaškolení a podporu daňového poradce, - finanční ohodnocení dle Vašich pracovních zkušeností (20.000 - 28.000 Kč), - pravidelné vzdělávání, - zajímavé zaměstnanecké benefity - stravenky, volné vstupy na kulturní akce a další, - pracoviště v centru Olomouce. Strukturovaný životopis a motivační dopis pošlete POUZE na adresu: prace@radiohana.cz. Uzavírka přihlášek do 30. 9. 2020, výběrové řízení bude probíhat průběžně.