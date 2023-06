Syn Danuše Nerudové jako další MMA zápasník? Chování ho dostává do problémů!

Zdroj: Profimedia

Nedávný turnaj Clash of the Stars byl plný hvězd uvnitř klece i v hledišti. Mezi diváky v O2 Universum se objevil i syn prezidentské kandidátky Danuše Nerudové Filip. Právě sedmnáctiletý mladík byl jednou z hlavních tváří kampaně své matky.

Filip Neruda se díky své velké aktivitě ve veřejném prostoru dočkal obrovské popularity na sociálních sítích. Hojně využívá Instagram i Tik Tok, počet jeho příznivců sahá až k stovce tisícům sledujících.

Zlatá mládež

Sedmnáctiletý Neruda se řadí mezi zlatou mládež současnosti. Žádnou zajímavou akci si se svou partou kamarádů nenechá ujít. „Filip byl pýr týdnů zpět na brněnském Majálese. Nedalo se ho přehlédnout, točil si videa. Mnoho lidí si říkalo, že to až moc přehání, jak se snaží být středem pozornosti,“ prozradil jeden z účastníků brněnského Majálesu.

Výzva k boji

V prostředí galavečera Clash of the Stars se tak Filip musel cítit jako ryba ve vodě. Pro Expres dokonce přiznal, že dostal nabídku zápasit. „Mamka to ze začátku špatně nesla, řekla mi, abych to nepřijímal,“ prozradil. „Hodně lidí by se mnou chtělo mít zápas. Je to směsice hejtrů i známějších lidí. Vyzývají mě, ale zatím nepřišla žádná nabídka. Když se většinou zeptám na důvod, řeknou třeba, že jsem z Brna. Daniel Holomek, který má dnes zápas s Tadeášem Kuběnkou, mě třeba vyzval, ale k tomu se nechci vyjadřovat,“ prozradil detaily.

Pokud se přeci jen rozhodne nějakou výzvu přijmout, nebude pro něj vstup do MMA světa příliš složitý. Za sebou už má tréninky ve slavném brněnském gymu. „Zajímá mě to, zkoušel jsem také tréninky MMA, jenom teď na to nebyl čas, ale chtěl bych se k tomu vrátit. Byl jsem v Jetsaamu. Žádné zranění, úplně v pohodě,“ dodal.