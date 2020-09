Budeme se z toho vylízávat deset let: Biolog Flegr děsí lidi prognózou

Podle něho se řítíme do záhuby. Co na tom, že ostatní odborníci si myslí něco jiného. On si stojí za svým. „Když to necháme rozjet, ekonomické dopady budou ještě horší a budeme se z toho vylízávat ještě deset let,“ řekl Flegr v pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima NEWS.

„Mělo by se začít s distanční výukou a žákům zařídit neomezená data, aby nepobíhali po obchodních centrech. Když nikoho nenakazí, další měsíc dostanou data zas,“ pokračoval Flegr. Podle něho nosit roušky, mýt si ruce a dodržovat rozestupy není dostačující.