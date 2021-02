Čím ji okouzlil? Eva Burešová prozradila, kdy si z Forejta "sedla na zadek"

„V té době jsem vůbec necítila, že bych s ním mohla něco někdy zažít, to tak nebylo, to až pak. Potom jsme si párkrát napsali, párkrát jsme šli na večeři… A až později jsem si řekla, že to jo, ty jo,“ svěřila se se svými prvotními pocity.

I když by se dalo předpokládat, že ji Přemek dostal na vaření, není tomu tak. „Okouzlil mě tím, co mnozí netuší – tím, jaký má hlas. On občas vezme kytaru a jenom tak něco zahraje, a je to fakt jako hustý. Takže tím mě asi okouzlil víc než kuchyní. Zatím,“ směje se herečka, která momentálně zažívá šťastné období.