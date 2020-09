Milenci na pár let, přátelé navždy: Příběh lásky Freddieho Mercury bere dech

Dodnes jsou považování za jeden z nejsilnějších a nejkrásnějších vztahů minulého století. Freddie Mercury a Mary Austin tvořili nádhernou dvojici, která společně dokázala překonat mnohé, a to i v dobách, kdy spolu neudržovali milostný poměr.

Psal se rok 1969 když se tehdy čtyřiadvacetiletý zpěvák Freddie Mercury seznámil s devatenáctiletou Mary Austin, prodavačkou v londýnském Biba butiku. Poté, co se o ni ucházel Brian May, další člen kapely Queen, čekala pět měsíců, než svolila vyrazit s Freddiem na první schůzku. Láska to byla od začátku obrovská a pár se krátce po svém prvním prvním setkání společně přestěhoval do bytu v Kensington Market.

Začátek kariéry a přiznání sexuální orientace



Kariéra Freddieho se však v té době začala pořádně rozvíjet, a tak spolu dvojice moc času netrávila. Přesto Mary zpěvák v roce 1973 požádal o ruku, ačkoliv k samotnému sňatku nikdy nedošlo. Mary si pomalu začala všímat zvláštností, kterými se Freddie projevoval a kterými na sebe upozorňoval. Začala tak Freddieho podezřívat z toho, že je gay, ačkoliv se jakémukoliv jednání o této věci vyhýbala. Později se domněnky změnily v přesvědčení. Mary ale čekala až do roku 1976, kdy se Freddie přiznal v médiích ke své náklonnosti k obou pohlavím. Tato událost znamenala konec jejich vztahu. Nemohla však přetrhnout silné přátelství, které mezi sebou Mary a Freddie měli.

Přátelé navždy



Ačkoliv již nevystupovali jako pár. Zůstali až do zpěvákovy smrti nejlepšími přáteli. Freddie dokonce věnoval Mary píseň Love of My Life a koupil jí byt v blízkosti jeho bydliště, aby si mohli být stále nablízku. Často se setkávali, byli si oporou v nejrůznějších životních otázkách a jeden na druhého se mohli spolehnout. Byli nejlepší přátelé a byli odhodlaní překovat všechny životní překážky. Pak ovšem přišla taková, kterou nebylo možné přeskočit.

Jejich láska nemá obdoby



Freddie a Mary byli nerozlučnou dvojicí v téměř všech stádiích svých životů. Po smrti zpěváka zdědila Mary polovinu jeho majetku a dům v Garen Lodge. Freddieho oddanost Mary vyjádřil také tím, že byla Mary jediná, komu se zpěvák svěřil, kde chce, aby byl rozptýlen popel z ostatků po své smrti. Příběh takové lásky a přátelství nemá v dnešních dobách obdoby, a tak jejich vztah zůstává možná tím nejkrásnějším pojetím společného soužití, kamarádství, intimity, věrnosti a oddanosti.