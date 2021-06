Někteří lidé umějí dobře řídit, tak jsou řidiči, jiní umějí vařit, tak jsou kuchaři aněkteří jsou účetní ati vědí, kolik mám peněz. To říkával zpěvák Freddie Mercury, který si užíval života plnými doušky, přesto ho sužovalo iněkolik velkých trápení.

Když se manželům Jer aBomi Bulsarovým narodil na africkém ostrově Zanzibar syn Farookh, nikdo netušil, že zněj vyroste jeden znejslavnějších zpěváků minulého století. Otec pracoval pro koloniální britskou vládu ačasto cestoval. Farrokh chodil do různých škol, mimo jiné vIndii, kde mu spolužáci začali říkat Freddie. Protože škola byla anglická, provozovaly se tam typicky anglické sporty. Freddieho silnou stránkou byl box ataké stolní tenis, vněmž dokonce vyhrál místní přebor. Vroce 1963 začala Zanzibarem cloumat vlastenecká revoluce, atak rodina raději natrvalo odešla do Anglie, kde Freddie vystudoval design agrafiku.

Kritika si zprvu smlsla

Kromě výtvarného umění byla jeho celoživotní láskou také hudba. VBritánii vystřídal několik kapel, než našel parťáky, kteří vyhovovali jeho hudebnímu stylu. Vté době si také změnil příjmení na Mercury podle mytologického božího posla.

Vroce 1973 vydali první album, ale kritika ho ztrhala arádia odmítla písně hrát. Ještě téhož roku spatřila světlo světa další deska, která se už dostala na páté místo britského žebříčku. Hvězda skupiny dál raketově stoupala, až se zní stal celosvětový fenomén. Diváky uchvátily nejen melodie, ale také videoklipy aFreddieho extravagantní převleky, paruky, líčení nebo černě nalakované nehty. Stejně tak se spekulovalo ojeho bujarém sexuálním životě anevyhraněné orientaci. „Ano, spím smuži, spím se ženami aspím se svou kočkou. Ale co to má co dělat shudbou?“ říkával sklidem.

Ach, ty prokleté zuby

V80. letech radikálně změnil image, nosil kratší vlasy, nechal si narůst knírek. Výrazný předkus, kvůli němuž se celý život trápil, mu ale zůstal. Blízcí mu radili, aby podstoupil plastickou operaci, on to však odmítal. Bál se, že by se mu změnil hlas, který považoval za dar od boha.

Dlouhou dobu také tajil, že trpí AIDS. Už vroce 1986 začal omezovat vystoupení na veřejnosti, když už se někde objevil, vypadal pohuble anezdravě. Knemoci se veřejně přiznal až vlistopadu 1991, pouhých 24 hodin před svou smrtí.