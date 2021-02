Kdo byl Fredy Hirsch, hrdina holokaustu: Žid a gay, nacisté jej ale respektovali

Jakožto Žid a homosexuál byl během nacistické vlády odsouzen k zatracení. Přesto bylo všechno docela jinak. Fredy Hirsch si totiž dokázal vybudovat u Hitlerových příznivců takový respekt, že mu bylo dokonce za určitých podmínek umožněno získat pro vězně koncentračních táborů lidštější podmínky a zacházení. Jeho život však skončil tragicky.

Je považován za jednoho z hrdinů období nacistické vlády, který více než na sebe myslel právě na ostatní. Fredy Hirsch se narodil 11. února 1916 v Cáchách a již od mládí byl přitahován sportem a stal se skautem. Zásadní zvrat v jeho životě přišel v roce 1933, kdy se k moci dostal sám Adolf Hitler. Části jeho rodiny se podařilo emigrovat do Bolívie, Fredy se ovšem rozhodl zcela jinak.

Žil pro druhé

Mladý Fredy, vlastním jménem Alfred, se dle informací na Wikipedii rozhodl ve svých sedmnácti letech zůstat v Německu a podílet se na sionistickém hnutí, jehož zájmem bylo dostat co nejvíce Židů do Palestiny. Na organizaci stejného hnutí se podílel i po své emigraci do tehdejšího Československa. Stejně tak se angažoval ve sportovní výchově a práci s mládeží. Působil v Praze, Brně a Ostravě. V Brně se narazil i na svého budoucího partnera, medika Jana Mautnera. Spolu s ním později vedl různé skautské tábory.

Terezín a Osvětim

Po okupaci ČSR nacisty byl 4. prosince 1941 poslán s dalšími dvěma desítkami pracovníků židovské obce do ghetta Terezín, kde měli společně připravit pevnostní město pro příchod Židů z celé Evropy. O necelé dva roky později byl Fredy přepraven do koncentračního tábora v Osvětimi. V takzvaném Terezínském rodinném táboře se chopil vedení ženské části tábora.

Snažil se zabezpečit lepší podmínky pro všechny osoby držené v táboře. Vystupoval sebejistě a byl odvážný a zvládl si tak vybudovat respekt i mezi některými příslušníky SS. Překážkou nebylo ani to, že byl Žid, ani jeho odlišná sexuální orientace.

Vůdcem povstání a nejasná smrt

Postupem času se táborem začaly šířit informace o tom, že mají být všichni Židé ze zářijových transportů zplynováni. Odbojové hnutí proto pro případné povstání určilo Fredyho jako vůdce. K nejhoršímu se začalo schylovat 7. března 1944, kdy bylo celkem 3791 mužů, žen a dětí přeloženo z rodinného tábora do tábora karanténního.

Osvětimské odbojové hnutí pověřilo Rudolfa Vrbu, aby se s Fredym spojil a snažil se ho přesvědčit o nutnosti vyvolat povstání. Znovu se dvojice sešla o den později, kdy Vrba Hirschovi potvrdil, že je likvidace Židů ze zářijových transportů jistá. Fredy si údajně vyžádal hodinu času na rozmyšlení, když se ale Vrba vrátil, našel ho umírajícího na otravu. Příčinou smrti měla být otrava barbituráty. Někteří přeživší holokaustu ovšem popírají, že by šlo o sebevraždu. Proč by se chtěl Hirsch zabít a i kdyby, kde by vzal takové množství léků, které byly v činu potřebné? Okolnosti jeho smrti tak stále nejsou úplně vyjasněny…