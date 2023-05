Trestní oznámení klepe na dveře: Novotný řekl, co bude s podezřelým Borárosem

Zdroj: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia

MMA zápasník Gábor Boráros se musel z Oktagonu stáhnout. Vedení mu dalo stopku poté, co jej začaly sázkové kanceláře podezřívat z toho, že schválně hrál bojovník tak, aby jim vznikla škoda. Majitel Oktagonu Ondřej Novotný nyní popsal, co se bude dít s Borárosem dál.

Nad MMA zápasníkem Gáborem Borárosem se v posledních týdnech stahují mračna. Před časem se totiž bojovník stal podezřelým z toho, že naschvál ovlivňoval dění na zápase, čímž způsobil škodu sázkovým kancelářím. Přestože oficiálně z ničeho obviněný není, v Oktagonu dostal stopku. Jak dlouho se nebude moci zúčastnit žádného zápasu, není jasné. Vše totiž záleží na tom, zda se sázkovým kancelářím nakonec podaří prokázat vina.

Trestní oznámení klepe na dveře

Únorový zápas Gábora Borárose s Kirillem Medvedovským skončil podle mnohých velmi zvláštně. Přestože byl Boráros v souboji jednoznačně v převaze, ukončil jej až ve druhém kole. A sázkové kanceláře zaznamenaly mnoho sázek, ve kterém mnozí sázeli na to, že Boráros zápas právě ve druhém kole ukončí. I proto se začalo spekulovat, zda Boráros schválně zápas neovlivnil. „Připravujeme podklady pro podání trestního oznámení a informování slovenské asociace MMA,” uvedl zástupce Tipsportu pro iDNES.cz.

Majitel Oktagonu Ondřej Novotný ovšem stojí za Gáborem a nechce dělat žádné závěry, dokud se vše nevyjasní. „My jsme spolu prošli cestu, kterou s nikým jiným znovu neprojdeme. A Gábor, ve chvíli, kdy bude zproštěn viny, pokud bude zproštěn, bude u nás mít otevřené dveře. Já jsem to Tipsportu rovnou řekl. Nebudu škrtat lidi jenom kvůli tomu, že mi to někdo řekne nebo bude případně vyhrožovat penězi,” uvedl Novotný pro eXtra.cz.

Další šance

Jestliže se prokáže, že Gábor skutečně ovlivňoval dění při zápase, Novotný jej z Oktagonu nekompromisně vykopne. Z jeho slov je ale patrné, že sám věří, že se zápasník ničeho nedopustil. „Ten kluk pro nás a my pro něj jsme udělali strašně moc. Pakliže to udělal, je to persona non grata. Pakliže to neudělal a oni ho očistí, nebo to skončí hořkou chutí, že si lidi budou myslet, že to udělal, ale nebude to jak dokázat, nebude to trestné, dostane další šanci,” nechal se ještě na závěr slyšet Novotný.