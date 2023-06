Těžké okamžiky Gabriely Gunčíkové: Její objevitel zemřel na smrtící koktejl léků

Zdroj: Herminapress

Stříbrná SuperStar z roku 2011 od konce soutěže ušla neuvěřitelnou cestu a stala se z ní světově úspěšná zpěvačka. Je dokonce tváří Ken Tamplin Vocal Academy, kterou vlastní slavný americký hlasový lektor. Někdy se ale i jí do pohádkového života vkradou těžké chvíle. Zvláště pak, když jí zemře někdo blízký.

Blonďatá dračice Gabriela Gunčíková v roce 2011 sice ovládla ročník Česko Slovenské SuperStar, ale nakonec skončila až druhá. To ji ale nezastavilo a pokračovala v budování kariéry dál. Přestěhovala se do Kalifornie a začala na sobě tvrdě pracovat, až se díky Paulu O’Neillovi dostala do jedné z nejúspěšnějších kapel světa, a to Trans-Siberian Orchestra. Pak ale přišla velká tragédie.

V roce 2017 za nešťastných okolností O’Neill zemřel a hudební svět se zahalil do černého. I pro Gabrielu to byla velká rána, přece jen to byl on, kdo jí dal šanci zazářit.

„Je velmi těžké uvěřit, že tento člověk už s námi není. Nemám slov,“ truchlila zpěvačka na sociálních sítích.

Její blízký přítel se předávkoval léky a zemřel

Smířit se s jeho smrtí bylo o to horší, že byla způsobena koktejlem léků, které pravidelně bral na nejrůznější neduhy, které ho trápily. To, že se předávkoval, potvrdila i pitva. V jeho těle se našel metadon, kodein, diazepam a různá antihistaminika na alergie. Paul byl nalezen mrtvý na Floridě v hotelovém pokoji.

Ještě rok před O’Neillovým skonem s ním a Trans-Siberian Orchestra jezdila Gunčíková turné po západním pobřeží USA. V tom samém roce se však připomněla i českým fanouškům, a to především díky účasti v Eurovizi, kde reprezentovala Českou republiku.

Gunčíková má velký talent, v Čechách na ni však příliš nenarazíte

„Gabriela je úžasná a velmi talentovaná. Naše songy jsou obecně velmi obtížné, a pokud se o ně navíc pokouší někdo, jehož mateřským jazykem není angličtina, má můj neskonalý respekt,“ říkal tehdy sám Paul.

Nakonec se po jeho smrti Gunčíková z USA odstěhovala. Nezamířila však do Česka, jak by se dalo očekávat, ale zakotvila v Londýně. A že se nemá špatně, to je více než zřejmé. Nedávno vzala své fanoušky na sociálních sítích na prohlídku svého bytu. Jinak se Gabriela se svým soukromím médiím nesvěřuje a pečlivě si ho střeží.