Koukalová běží za štěstím! Opustila manžela a čas tráví se svým partnerem

„Cesty, která nebyla easy, ale jsem za ni o to víc vděčná. Život je jedno velké poznání, díky kterému se můžeme stále posouvat. Každý den být lepší než jsme byli včera. To je přeci velká motivace, nebo ne? Víte, jak to je. Člověk musí jít štěstí naproti. Já se rozhodla běžet!! A co vy??“ táže se veřejnosti.

Bedlivému pozorovateli dojde, že Gábina píše o běhu za štěstím. O chvíli později už avizuje, že bude přítomna se svým bývalým tanečním partnerem na jeho akci. Hledá snad štěstí u něho? „Zvu vás na charitativní dětskou akci online dětský den, kterou se rozhodl vytvořit můj kamarád a taneční parťák Martin Prágr. Klobouk dolů, jak to celé připravil,“ pěje na něj ódy.