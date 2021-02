Gabriela Koukalová: Po rozchodu s manželem si našla nového chlapa! Kdo to je?

Gabriela Koukalová své soukromí sice střeží jako oko v hlavě, s novou láskou se ale rozhodla pochlubit veřejně. Hvězda biatlonu tentokrát nehledala v řadách sportovců, ani jiných celebrit, do oka jí padl její kamarád Miloš, kterého zná několik let.

"Jmenuje se Miloš a je to člověk, který spoustu posledních let pracoval v gastronomii. Mám pocit, že je to jeden z lidí v mém okolí, kteří umí dobře naslouchat. Je velmi pozorný a strašně dobře vaří. A já miluju jídlo. Tím si mě hodně dostal, to mu nahrálo plusové body. Je to ten typ muže, který mě respektuje se všemi chybami, s tím, jaká jsem, což je obrovsky osvobozující. Miloš je navíc multitalent má rád sport, inklinuje i k umění, což je mi blízké. Myslím, že těch společných směrů je celá řada. Jsem šťastná," pochlubila se Gabriela Koukalová novým partnerem.

Bývalá biatlonistka s novým milencem tráví prý tolik času, že se dá říct, že už spolu bydlí, do svatby se ale zatím podruhé nežene. "Po zkušenostech z minulosti nejsem svatbám úplně nakloněná, takže v tomto směru bych rozhodně nepospíchala. Společnou budoucnost ale plánujeme, rozhodně," uzavřela. Přejeme dvojici mnoho štěstí i do budoucích let a snad už to bude pro Koukalovou konečně ten pravý.