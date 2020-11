Gabriela Koukalová poprvé o rozvodu: "Měsíce jsem doufala, že to dobře dopadne!"

"Spoustu měsíců jsem doufala, že se to vše zlepší a ve finále to bude mít pozitivní konec, že spolu budeme. Pak se tak nějak stalo, že to mělo jiný konec, než jsem si představovala. To je život. Nechtěla jsem nic ututlávat. Nechtěla jsem se smířit s myšlenkou, že dojde k rozdělení mezi námi a že budeme žít každý sám. Jak Petr, tak já jsme se celou dobu snažili udělat maximum pro to, aby ten konec byl jiný. Ve finále to byla bitva, kterou jsme nezvládli vybojovat. Nikdo nic ututlávat nechtěl. Ani jeden z nás se nechtěl smířit s nadějí, že by to mohlo dopadnout dobře. Takhle jsem k tomu přistupovala. Možná jsem si sama sobě nalhávala, že to dopadne dobře," vysvětlila Gabriela Koukalová deníku Expres.

S manželem sice nemá aktuálně zrovna nejlepší vztahy, jelikož spolu ale provozují školku, jsou stále pravidelně v kontaktu.

Koukalová po rozvodu přijala novou pracovní nabídku a stala se moderátorkou pořadu Showtime, začátky bez muže pro ni ale nebyly jednoduché!