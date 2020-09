Gabriela Koukalová a rozvod: Začne válka? Biatlonistka věří v dohodu!

Gastronomie - Kuchař/ka 18 600 Kč

Do našeho týmu přijmeme nového kolegu/kolegyni na pozici kuchař/ka. Náplní práce bude výroba běžných druhů teplých jídel, polévek a příloh, výroba technologicky náročných jídel a dietních jídel, úprava jatečního masa, drůbeže a ryb pro kuchyňské zpracování, stanovování technologických postupů při výrobě jídel, sestavování receptur a jídelních lístků, výdej stravy, vedení dokumentace stravovacího provozu, komplexní úklid kuchyně a ostatních prostor souvisejících se stravovacím provozem. Požadujeme vzdělání v oboru kuchař, praxe není podmínkou. Platové ohodnocení od 18 600,-- dle délky praxe + příplatky za víkendy, svátky a noční. Po zkušební době možnost získat osobní ohodnocení do výše až 6 500,--. Pracovní režim: jednosměnný nerovnoměrně rozvržený včetně dnů pracovního volna dle rozpisu služeb (ranní od 5:30 do 14:00, odpolední od 9:00 do 17:30 a od 10:00 do 18:30).