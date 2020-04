Gabriela Koukalová dlouho zatloukala: Nyní je rozchod s manželem potvrzen!

"Petr do toho vztahu dal všechno. Nejen ke Gábině, ale i k jejím rodičům se choval s úctou a byl vždy nápomocný. Kdykoliv by všem přispěchal na pomoc a na tom se nic nezměnilo ani teď," tvrdí známý páru.

Vzhledem k tomu, že se manželé údajně rozchází v dobrém, nejspíš v tom tentokrát nebyla ani nevěra, kvůli které Koukal v minulosti vždy ve vztazích pohořel.

Mlčenlivost ohledně rozchodu, chce ale sportovní pár udržet i nadále, a čeká je už jen rozvod v tichosti. Koukalová si to prý takto přeje a je její budoucí ex manžel s ní souhlasil. Ačkoliv to vypadalo na velkou lásku, tentokrát to nevyšlo. Přejeme ale oběma hodně štěstí a hlavně klidný průběh soudu!