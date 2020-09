Gabriela Koukalová přiznala rozvod: S Koukalem jako partneři nežijí už měsíce!

Administrativa - Administrativní pracovník(ice) 23 000 Kč

Pracoviště: Sirotčí 1145/7, Ostrava - Vítkovice 1. kontakt e-mailem. Nabízíme volnou pracovní pozici asistentky obchodního oddělení. Jsme spolehlivý dodavatel tiskových náplní pro partnery v rámci ČR i SR a hledáme spolehlivou a pracovitou kolegyni do našeho týmu. Je Vaší prioritou spokojený zákazník a jste alespoň částečně technicky zaměřená? Nebojíte se výzev a chcete se podílet na zlepšování procesů našeho obchodního oddělení? Co nabízíme: - HPP v Ostravě - Vítkovicích ve firmě s téměř 20ti letou historií - Práci v přátelském kolektivu - Fixní plat, prémie za velmi dobré výkony a iniciativu Co požadujeme: - SŠ vzdělání obchodního nebo ekonomického zaměření s maturitou - Komunikativnost, spolehlivost, čistý TR - Uživatelská znalost MS Office (Word, Excel, Explorer) - ŘP sk. B - Praxe na obdobné pozici alespoň 2 roky - Základní znalost účetního programu výhodou Co bude Vaše pracovní náplň: - Zpracování objednávek zákazníků - Příjem nebo odesílání zásilek - Tel. komunikace s obchodníky a zákazníky - Fakturace - Jednoduchá skladová evidence - příjem a výdej zboží - Drobná evidence - pošta, kupní smlouvy Vhodné i pro osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ), OZP s maximálně 2. stupněm invalidity.