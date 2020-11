Gabriela Koukalová poprvé na novém postu moderátorky: Jak dopadla u diváků?

"Obrovsky to uteklo, je tu den D a dnes večer moje malá moderátorka premiéra v pořadu Showtime na CNN Prima NEWS. Tvrdě jsem trénovala a každý den si uvědomovala, že moderování je ještě mnohem náročnější profese, než jsem si vždy myslela. A co když to nevyjde? Tuhle otázku slýchám v poslední době často. Říkám si, první závod jsem taky nevyhrála a časem to nebylo úplně marný. Stejně tak přistupuji i k této výzvě. Snad Vám udělám radost a hezčí večery! To je totiž jednoznačně můj cíl! Těším se na Vás po hlavních zprávách!" napsala Koukalová na svůj Instagram.

Bývalá sportovkyně se netají tím, že se umí do věcí pořádně zapálit, aby dosáhla svých cílů! "Jsem cílevědomý člověk, chci se učit nové věci, posouvat se a poznávat sama sebe i po jiných stránkách. Výzvy přijímám tak, jak přicházejí, a snažím se do nich jít naplno. To platí i o moderování," tvrdí sebevědomě.

Tvrdý tréning se ale evidentně Koukalové nakonec vyplatil, diváci na ní reagovali až překvapivě kladně a to i ti, kteří jí zrovna dvakrát nefandili!