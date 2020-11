Gabriela Koukalová: Napětí i úleva! Bývalá biatlonistka září díky nové šanci

Gabriela Koukalová prý přišla k práci moderátorky zcela náhodou, když natáčela seriál Sestřičky. "Z pořadu SHOWTIME mě oslovili, když jsem se účastnila natáčení seriálu Sestřičky. Začala jsem se smát. No, kafe dělám dobrý, to klidně můžu… Z nabídky na moderování jsem byla překvapená. Snažím se ale hodně spoléhat na vlastní intuici a cítila jsem, že je to správný krok. Ani jsem si to nerozmýšlela a kývla," prozradila CNN bývalá sportovkyně.

Moderování je pro ni obrovská výzva, ke které se hodlá postavit čelem! "Nabídku na moderování beru jako obrovskou šanci a příležitost. Velmi si toho vážím a na práci se obrovsky těším. Jsem cílevědomý člověk, chci se učit nové věci, posouvat se a poznávat sama sebe i po jiných stránkách. Výzvy přijímám tak, jak přicházejí, a snažím se do nich jít naplno. To platí i o moderování," tvrdí Koukalová odhodlaně.

Nyní se na novou roli intenzivně připravuje! "Teď se učím správně mluvit a probouzet ve svém projevu emoce a prožitky. A přišla jsem na to, že se mi vrací spousta věcí z předchozího života. Představa živého vstupu je pro mě takový pomyslný start. Navíc je ve studiu časomíra, která určuje, za kolik vteřin půjdeme do živého vysílání. To mě v myšlenkách vrátilo do startovní brány a myslím, že mě čeká spousta pocitů a emocí, které se mi ze sportovního období vrátí a které mi i nějaký čas chyběly," těší se ex reprezentantka! Zároveň Koukalová přiznala, že je pro ni aktuální situace jakýmsi znovuzrozením!