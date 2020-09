Lašková o hrůzném porodu: Stačilo málo a šli jsme na sál

Technika a elektrotechnika - operátor/operátorka výroby 22 000 Kč

Náplň práce: " Provádí drobné seřízení, předepsanou údržbu strojů, udržuje stroj v bezvadném stavu " Při skončení činnosti stroje se zúčastní sanitačních prací na stroji a potrubí patřících ke středisku " Udržuje stroj v bezvadném mechanickém i mikrobiální čistotě " Zodpovídá za bezchybný přísun surovin a obalových materiálů " Kontroluje ukládání výrobků do chladírny, a to co do množství a kvality Způsob prvního kontaktu: e-mailem. Výběrové řízení se bude konat 24.9.2020 v 10.00 hod. na adrese Brňany 125, 412 01 Litoměřice. Životopis s sebou, či ho zaslat dopředu e-mailem.