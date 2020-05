Smutné soukromí Garyho Coopera: Skrýval před světem obrovské bolesti

V roce 1895 se mu narodil syn Arthur, o šest let později přibyl ještě Frank. Bratři se velmi brzy zapojili do péče o dobytek a naučili se řadu kovbojských dovedností. Maminka Alice, rovněž Angličanka, ale nechtěla, aby z jejích synů vyrostli neotesaní honáci, a tak je v roce 1909 poslala do internátní školy v Anglii. Bratři z Divokého západu působili v upjatém prostředí jako dokonalá atrakce, což se neobešlo bez posměšků, ale nakonec se z nich po čtyřech letech stali malí gentlemani.