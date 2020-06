Výsledky pitvy: Bělošský policista Afroameričana Floyda usmrtil!

Do Minneapolis se Floyd přestěhoval zejména kvůli pracovním příležitostem a dostal hned dvě naráz. Pracoval jako řidič kamionu a ochranka v restaurace Conga Latin Bistro. „Naštvalo by ho, pokud by se s ním člověk nepozdravil. Upřímně rád každého viděl a těšilo jej, když se lidé dobře bavili,“ napsala na sociální sít jedna ze zákaznic.

Bývalá majitelka baru El Nuevo Rodeo uvedla, že Chauvin a Floyd byli zaměstnanci bezpečnostní agentury ve stejnou dobu. Dost možná se tedy znali. Chauvin podle Mayi Santamarii reagoval velmi často nepřiměřeně.