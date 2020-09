Gigi Hadid porodila holčičku, Hailey Bieber naznačila, že chce být taky maminkou

„Botox nemám. Mám tyto krásné tváře po mamince od chvíle, co jsem se narodila. Občas se popravdě musím dost smát tomu, co všechno o sobě na internetu čtu. Opravdu za sebou ale žádné zákroky nemám. Co kdyby se to nepovedlo? Viděli jste někdy, jak hrozně to může dopadnout?“ dodala Gigi s tím, že za krásu vděčí otci Mohamedovi a matce Yolandě.