Giorgio Cantarini už není chlapec: Jak dnes vypadá hvězda filmu Život je krásný?

Když v dětství ztvárnil roli chlapce Giosuého ve filmu Život je krásný, plakal nad jeho osudem celý svět. Od doby, kdysi Giorgio Cantarini zahrál ve slavném italském oscarovém filmu, uplynulo už mnoho let. A z chlapce, kterého se snažil ve známém snímku otec ochránit před hrůzami fašismu, se postupem let stal muž.

Malý Giorgio se narodil do herecké rodiny, takže už od prvních krůčků bylo jasné, kudy bude směřovat jeho život. U filmu se jako herec uchytil už jeho tatínek Giuseppe, stejně jako Giorgiova matka Tina. Manželství rodičů se rozpadlo, když bylo malému Giorgiovi pouhých pět let. Maminka se odstěhovala za kariérou do Los Angeles a chlapec zůstal v péči otce.

Kariéru u filmu ale záhy udělal místo matky Giorgio - podařilo se mu získat roli ve filmu Život je krásný, který se stal po uvedení do kin celosvětovým hitem.

Snímek vypráví příběh italského žida Guida Oreficeho, který musí vymyslet, jak pomoci své rodině během jejího zajetí v nacistickém koncentračním táboře.

Film byl v roce 1999 nominován na sedm Oscarů, přičemž získal tři ceny v kategoriích nejlepší herec, nejlepší hudba a nejlepší cizojazyčný film.

Giorgio se pak objevil i ve slavném Gladiátorovi, ve kterém si zahrál Maximova syna.

Tím ale největší úspěchy skončily… Z Giorgia se stal herec druhořadých rolí, což je škatulka, ze které se zatím nedokázal dostat. Objevuje se dodnes v mnoha filmech, žádný z nich se ale už nesetkal s takovým ohlasem jako Život je krásný, ve kterém svou kariéru odstartoval.

