Uživatelů, kteří se setkali s překladem přinejmenším velmi zvláštním, je relativně dost na to, aby to byla náhoda. Jeden z nich zadal do překladače Prophecy (proroctví) a chtěl to přeložit z maorštiny do angličtiny. Překlad zněl: masové zabíjení ve jménu Islámu.