Fanoušci Gotta se konečně dočkali, tohle jim Ivana nadělila pod stromek

Sama potvrzuje, že Gotta milovali lidé rozličných věkových skupin. „Byli tam i mladý lidi, lidi všech možných generací i děti. Tak jsem si říkala. Karle, to byste si přál ze všeho nejvíc,“ vzkázala mu do nebe Špátová.

Sympatie chovala nejen ke Gottovi, ale i k Ivaně Gottové, jenž se o Karla starala do poslední chvíle. „Ivanka je velmi plachý člověk. Není to takový člověk, který by se před kamery hrnul. Já jsem ji vždycky prosila, že bych ji moc chtěla mít ve filmu. Takže to, že tam je, je takové moje angažmá. Musím říct, že jsem nemusela mít touhu ukázat ji, jaká je. Ona prostě taková je. Ať si každý říká, co chce. Je takovou, jakou ji vidíte ve filmu,“ prozradila Špátová.