Krasavec Jake ze seriálu Merlose Place: Život mu zničila osudová chyba

Koncem 80. let se vydal na zkušenou do Anglie a domů se vrátil právě včas. Producent Aaron Spelling rozjížděl další ze svých seriálů a Grant se mu zalíbil. Na zkoušku ho nasadil do série Beverly Hills 90210, a když se v roli Jakea Hansona osvědčil, se stejnou postavou přešel v roce 1992 do nového seriálu Melrose Place. Po pěti letech z něj ale odešel. Věřil, že jeho kariéra ještě poroste, ale spletl se. Později přiznal, že to byla osudová chyba. Jeho profesní dráha totiž od té doby spíše upadá.