Utrpení slavného Gregoryho Pecka: Ztráta syna ho těžce poznamenala

Na poslední chvíli ale odmítl. Dvakrát také couvl před nabídkou kandidatury do kongresu. Na politickou kariéru později postrčil alespoň syna Careyho. V letech 1978 a 1980 dvakrát kandidoval do kongresu a pokaždé těsně prohrál. Prozatím téměř dokonalý život pro Gregoryho skončil v roce 1975. Nejstarší syn Jonathan spáchal ve svém domě sebevraždu. Co přesně vedlo reportéra místní televize k tak strašnému kroku, se nikdy zcela nevysvětlilo. Jednoho dne si prostě sedl doma na pohovku a střelil se do hlavy.