Halina Pawlowská je psychicky na dně: Zemřela její milovaná tchyně

Zdroj: Profimedia

Halina Pawlowská přišla o svou milovanou tchyni, maminku jejího zesnulého manžela Zdeňka. Herečka, moderátorka a spisovatelka s ní měla blízký vztah a ztráta je pro ni velmi bolestivá.

Vždy usměvavá Halina Pawlowská prožívá smutné životní období. Před pár dny zemřela její pětadevadesátiletá tchyně. Maminka jejího nebohého manžela Zdeňka svého syna přežila o deset let.

Herečka a spisovatelka si ji po smrti svého muže dokonce nastěhovala k době domů. Pawlowská o své tchyni vždy mluvila pouze v superlativech. "Já jsem druhá nejlepší tchyně na světě. Ta první je moje tchyně!" opěvovala rodinné vztahy.

Už před pěti lety navíc Halina přiznala, že právě Zdeňkova matka kraluje u ní doma v kuchyni. "Moje sestřenice, které je 75 let, jí jednou řekla, že když žena přestane vařit, že je to definitivní. Že je to konec. Proto šla vždy vyvářet," vysvětlila kdysi Pawlowská.

Obrovská proměna

Halina Pawlowská se do povědomí fanoušků zapsala svou korpulentnější postavou a také svým humorným přístupem k oblým křivkám. V posledním příspěvku na sociální síti ale fanoušky překvapila svým obrovským úbytkem váhy, který je na první pohled viditelný.

"Halinko, jste kočka. A teď s pravdou ven a motivovat další ženy. Jak jste na sobě zapracovala, prozradíte?" opěvují sledující Halinu a ptají se jí na radu.

Zda ale hvězda zhubla právě v důsledku bolestivé ztráty v rodině, nebo na sobě začala pracovat či držet speciální diety, to zatím Pawlowská neprozradila.

Moderátorka v poslední době výrazně zhubla