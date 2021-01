Mašlíková a Reinders: Bývalí partneři na sebe hází špínu, idyla skončila!

"Když máš máslo na hlavě a tvé ego neunese, že jsem už nedokázala některé věci odpustit a jít dál. Neměla bych se vyjadřovat, ale je to těžké, když nechcete být za debila před národem. To nám to dlouho nevydrželo, být dobrými a rozumnými rodiči, teď jsme tak maximálně za komedianty. Udělat ze sebe milujícího manžela, chudáka a toho, kdo chtěl vše zachránit… A ze mě potvoru. Bylo by tak jednoduché napsat tu druhou stranu mince, ale jednou jsem se vyjádřila nelichotivě o Andrém se strip barem a stejnou chybu už neudělám," odpověděla na vyjádření svého manžela Hana Mašlíková.

Modelka se proti slovům Reinderse ostře ohradila a opět vytáhla jeho aféru z loňského roku, kdy navštívil striptýzový bar.

Podle komentářů sledujících si ale ex partneři nemají co vyčítat a jsou jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.