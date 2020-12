Hana Mašlíková opět sama, její manžel André Reiders práskl dveřmi!

Ještě nedávno působilo manželství Hany Mašlíkové a André Reinderse jako dokonalé, vše ale změnilo vyjádření ex modelky na Instagramu!

"Vždycky jsem odsuzovala ženatého nebo zadaného chlapa, který šel do strip baru. Každý na to má svůj názor, pro mě je to ukázka absolutní neúcty k ženě. Celých šest let jsem měla jediné přání, aby tam nikdy nešel můj muž. Celých šest let mi říkal, že to vnímá stejně. Bohužel některá přání jsou nadlidský úkol. Proto přestaňte snít o princi a raději přijmete realitu a život, jaký je," postěžovala si Mašlíková, která se po této události odstěhovala od manžela ke svým rodičům.

Reiders ovšem udělal vše proto, aby krizi zachránil a skutečně se mu to podařilo, rodinné štěstí ale nemělo bohužel dlouhé trvání…