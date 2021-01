Hana Mašlíková o návratu k manželovi: "Přestaňte nám gratulovat!"

"Hani já pořád věřím, že patříte k sobě." "Hanko, jste moc krásná rodina a přeji Vám, at jste šťastní. Nikdo z nás tady do vašeho vztahu s manželem nevidíme, ale byl by to krásný vánoční zázrak, kdybyste jste se k sobě vrátili," opakují se sledující v komentářích na Instagramu Hany Mašlíkové.

Modelka se proto rozhodla klevety utnout. "Na vaše neustávající dotazy a gratulace k našemu návratu s Andrém. Žádný návrat se nekoná. Snažíme se jen být dobrými rodiči, aby to mělo co nejmenší dopad na Andreaska. Udělali jsme společné Vánoce kvůli našemu milovanému synovi. Podnikáme spolu procházky a André tráví často čas s malým i u nás doma. Občas tady i přespí, ano, v naší manželské posteli, protože to máme vyřešené a jsou z nás kamarádi," uvedla modelka svůj vztah s manželem na pravou míru.

Na to se ale začaly Mašlíkové množit dotazy, jak je možné, že dokáží ex partneři spolu tak skvěle vycházet. Ani v tomto případě ale neměla Hanka návod a přiznala, že se vše může ještě změnit!