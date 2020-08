Jsme iluze Instagramu: Manžel zabloudil do strip baru a Mašlíková přiznala krizi

Hana Mašlíková si zřejmě myslela, že s osvaleným MMA trenérem to bude láska na celý život. V dobré víře si vzala jméno Reiders a pořídila si s ním i potomka. Syn Andreas letos oslavil už třetí narozeniny. Při té příležitosti mu rodiče uspořádali oslavu a právě při té vyšlo najevo, že jejich vztah nefunguje.

„Ať se v našich životech děje cokoli, do čeho ostatní nevidí, neznají důvody našich rozhodnutí, ale přesto hodnotí, jsou tady tyto naše největší životní lásky, které v nás vše zahojí. Mému osudovému muži života jsou už 3 roky. Vždycky tady budu pro tebe, miláčku,“ napsala Hanka k fotce se synem.

Hanka se upnula na svého syna

Tatínek na ní chybí a chybí i na všech ostatních. Všude je jen malý Andreas nebo ona. Manžel Hanky totiž nedávno trochu klopýtl a omylem skončil v klubu pro pány. Do strip baru šel prý za kamarádem jen na kávu, ale ruku na srdce. Kdo chodí do nočního podniku na espresso. Byl by asi prvním člověkem na světě.

„Spoustu věcí jsem v životě podělal, ale on je to nejlepší, co se mi v životě povedlo. Pro jeho štěstí bych udělal cokoliv,“ napsal André k fotce se synem. Otázkou zůstává, co asi podělal, když nedávno navštívil noční klub? Zřejmě to má vysvětlit jeho následující emoční výlev, který dal na sociální síť.