Svatba nebyla a ani nebude! Soukupa musí slova Hanychové pořádně bolet

Zdroj: Profimedia

Minulý víkend měla proběhnout svatba Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa. Dvojice měla mít tajnou veselku v okruhu nejbližších, podle influencerky je to ale naprostý nesmysl. Trojnásobná maminka informaci vyvrátila a promluvila i o dalších dětech s mediálním magnátem.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se měli údajně v tajnosti vzít a známá influencerka si ze sňatku dělala legraci na svém Instagramu. "My jsme se právě dozvěděli, že v sobotu máme mít svatbu. Tak já seberu prádlo, ty domeješ nádobí a pak uvaříš na tu svatbu," prohlásila trojnásobná maminka, která tímto vyvolala rozruch a dočkala se četných gratulací od fanoušků.

V posledním živém vysílání se pak Hanychová vrátila k tématu svatby. "Chci se vrátit k hysterii o svatbě, kterou jsem údajně měla minulý víkend. Vůbec nevím, kdo, kdy, kde na to přišel, ale žádnou svatbu jsem neměla," sdělila s tím, že ačkoliv ještě nedávno vykřikovala do světa, že se chce co nejdříve vdávat, nyní změnila názor a do chomoutu se podruhé nežene.

"Žádná svatba nebyla a ani není v plánu," překvapila Agáta. Navíc ji poslední dobou dohnala únava, jelikož péče o tři potomky není zrovna jednoduchá a její dcera Rozárka toho příliš nenaspí.

Byla jsem po porodu v euforii

Role trojnásobné maminky rozhodně není jednoduchá, což Agáta Hanychová brzy zjistila. "Rozárka spinká jako dvou a půl měsíční miminko. Samozřejmě jak jsou ty vedra, tak si myslím, že nespí skoro žádné dítě. Ale včera už spala líp, byla po očkování, po rotavirech, takže byla prostě taková ukňouraná no," postěžovala si.

Ačkoliv krátce po porodu si chtěla dcera Veroniky Žilkové pořizovat další potomky, tato touha ji rychle přešla. "Tři stačí. Jak jsem byla po porodu v euforii, že chci čtvrtý až pátý dítě, tak ne. Já už nemůžu," sdělila viditelně vyčerpaná Hanychová.

Únava se navíc podepsala i na jejím zdraví a přišla o mateřské mléko. "Na těle mám vyrážku, se kterou jsem byla na kožním, a prý je to únavový syndrom. A už nemám ani mléko. Já, paní kojná, která vždy chtěla kojit. Kryšpína jsem kojila devět měsíců, Miu jsem moc dlouho nekojila, byly to asi čtyři měsíce. A u Rózy nám to došlo. Což je pro každou matku stresující, každá matka je z toho vyřízená, takže i já," uzavřela.

Hanychová a Soukup mají doma s třemi dětmi veselo