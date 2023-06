Harry a Meghan nejspíš přijdou o 81 milionů liber. Kdo další se na ně vykašlal?

Zdroj: Profimedia

Nedávno prosákla na veřejnost informace, že streamovací a podcastová platforma Spotify neprodlouží smlouvu známému mediálnímu páru. Harry a Maghan mají utnutý tipec. A jak to tak vypadá, schyluje se k dalšímu Megxitu. Pochybnosti se objevily i ohledně spolupráce s další streamovací platformou, která Harrymu a Meghan hází korunky. Začal se cukat Netflix.

Poté, co američtí miláčci a britští vyhnanci Harry a Meghan ztratili smlouvu se Spotify ve výši 20 milionů dolarů (údajně na základě vzájemné dohody), britské bulvární noviny U.K. Sun oznámily, že ani Netflix pravděpodobně neobnoví smlouvu, která manželskému páru měla přinést do rodinného rozpočtu 81 milionů liber.

Harry a Meghan už lidi nudí

Pokud by to byla pravda, signalizovalo by to, že Netflix věří tomu, že Harry a Meghan mají jen málo šťavnatých královských tajemství, která by mohli prozradit. Ve skutečnosti byl totiž dokumentární seriál relativně krotký, Harry si většinu svého hněvu a odhalení nechal pro své paměti Spare (Náhradník). Druhá možnost, proč se o ukončení spolupráce spekuluje, je ta, že lidé jsou už zkrátka rebelujícími (ex)členy královské rodiny přehlcení. Nebo oboje.



Přestože dokumentární seriál Harry a Meghan byl nejsledovanějším předplatitelským televizním pořadem roku 2022, list uvedl, že Netflix neplánuje žádný navazující pořad. Aby ale nebyly vidět jen ty zavřené dveře, šušká se, že se hned další otevírají. Meghan má údajně navázat velice lukrativní spolupráci s francouzskou módní značkou Dior. V LA se prý víří zvěsti, že Meghan je před podpisem velké dohody, a to dokonce takové, že by se měla stát tváří značky.

Nezodpovězené otázky

U.K. Sun cituje zdroj z blízkého okolí: „Už týdny se šuškalo, že se chystá podepsat smlouvu s Diorem. Pokud to dopadne, nikdo si nebude pamatovat, že její mini podcast byl po jednom roce zrušen." Noviny dodávají, že její manažeři věděli, že se rozvázání spolupráce se Spotify blíží. Co se týká spolupráce s Diorem, možná by se k Meghan mohl připojit i její manžel – Harry měl na sobě Dior na korunovaci krále Charlese a u Nejvyššího soudu v Londýně kvůli jeho případu hackování telefonu proti Daily Mail. Podle některých jde ale jen o báchorky a světoznámá značka Dior o Meghan vůbec nestojí.



Co budou Harry a Meghan dělat bez svých spoluprací s Netflixem a Spotify? Vydají se oba cestou módy? Je jisté, že i kdybyste měli Harryho a Meghan dost, tak oni dost (peněz) ještě nemají. Takže se připravte, že dost možná začnete vídat Meghaninu tvář na billboardech a v módních časopisech.

Zdroj: thedailybeast.com