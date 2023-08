Harry a Meghan ignorují pozvánku krále. Co se stalo tentokrát?

Zdroj: Profimedia

Princ Harry a Meghan Markle se zřejmě nezúčastní královského výletu, a to navzdory pozvání krále Karla III. Podle všeho jsou důvodem pravděpodobné nepřítomnosti Harryho a Meghan pokračující neshody mezi „vyhnanci“ a královskou rodinou.

Harry a Meghan jsou už nějakou dobu na černé listině, a tak vlastně není ani žádným překvapením, že se nejspíš rodinného výletu na Balmoral nezúčastní. Ačkoliv je sám král Karel III. pozval, zdroje z blízkého okolí královské rodiny mluví za vše. Weby mirror.co.uk a Daily Mail uvádějí, že svár mezi otcem, synem a jeho družkou stále ještě nepominul, a tak se nejspíš velké usmiřování konat nebude.

Balmoral bez Harryho a Meghan

Na Balmoral pojede spousta členů britské královské rodiny včetně prince Williama, jeho manželky princezny Catherine a královny Camilly. Vztahy mezi rodinnými příslušníky jsou ale stále dost napjaté. Svědčí o tom i květnová korunovační ceremonie, které se zúčastnil pouze princ Harry, a to navíc jen velmi krátce. Vynechal i rodinnou večeři.

Během obřadu bylo zcela evidentní, že Harry doslova trpí. Se svým otcem ani bratrem neprohodil slůvko. Jeho družka Meghan se události nezúčastnila vůbec, zůstala v Americe. Důvodem byly údajně narozeniny jejich syna Archieho, které byly ve stejný den.

Meghan se cpe, kde se dá

Meghan a Harry stále bydlí v americké Californii, kde vychovávají své dvě děti, Lilibet a Archieho. Poté, co se Meghan v poslední době nepodařilo prodloužit kontrakty s několika velkými streamovacími platformami, hledá práci jinde. Šušká se, že by se měla stát novou tváří francouzského módního domu Dior a také se údajně plánují stěhovat z Californie do Malibu.

Zdroj: hinduistantimes.com