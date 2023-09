Mise v Afghánistánu donutila Harryho k zamyšlení. Viděl těla na kusy

Zdroj: Profimedia

Princ Harry začíná otevřeně mluvit o svém působení v armádě. Vévoda ze Sussexu ve svém dokumentárním seriálu Heart of Invictus na Netflixu popsal, jak po návratu ze služby v Afghánistánu zažil „prozření“, které posléze vyvolalo trauma ze ztráty matky, princezny Diany.

„Můžu mluvit jen ze své osobní zkušenosti, z mé cesty po Afghánistánu v roce 2012 s Apači. Někde poté došlo k prozření. Spouštěcím mechanismem byl pro mě návrat domů,“ vypráví dnes osmatřicetiletý Harry.

Harrymu neměl kdo pomoci

Princ Harry přišel o maminku ve velice mladém věku, bylo mu pouhých dvanáct let. Po tragické smrti princezny Diany v roce 1997 si prý údajně pořádně neuvědomoval, jaká pro něj ztráta jednoho z rodičů skutečně byla. „Nemluvil jsem o tom, potlačil jsem to,“ komentuje nešťastnou chvíli ve svém životě princ. Harry dále upozorňuje na to, že v tu dobu neměl k dispozici žádného odborníka na pomoc, aby se zjistilo, jak s tímto traumatem u tak malého člověka naložit.

Pětidílný dokument sleduje prince Harryho a jeho desetiletou službu v armádě, kdy podnikl dvě cesty po Afghánistánu. Poprvé sloužil v provincii Helmand v letech 2007 a 2008, ale jeho působení bylo náhle přerušeno poté, co média porušila zpravodajské embargo a odhalila jeho přítomnost ve válečné zóně. Později se vrátil na druhou misi v roce 2012. V Heart of Invictus Harry popsal, jak byl rozzlobený, když byl poslán domů. Ale zároveň také věděl, že je to důležité pro bezpečnost všech.

V letadle byla těla na kusy zabalená v igelitu

Mluvil také o tom, jak ho ovlivnil jeho let domů poté, co viděl leteckou nemocnici na palubě letadla. „Když se náhle rozhrnul závěs přede mnou, leželi tam tři mladí britští vojáci, všichni zabalení v igelitu a jejich těla na kusy. Viděl jsem to, o čem jsem do té doby slyšel lidi jen mluvit,“ popisuje šokující výjev Harry. „Zde jsem viděl skutečnou daň války,“ komentoval a dodal, jak ho tento let přiměl k tomu, aby si uvědomil, že potřebuje pomoci, protože lidský život a osud je křehký a nevyzpytatelný.

Harry o ztrátě své matky, která zemřela při autonehodě v Paříži dodal: „Celé roky jsem se snažil přijmout nebo dokonce mluvit o smrti mé matky. Nebyl jsem schopen zpracovat, že je pryč. Nejsem si jistý, že to někdy dokážu. Obzvláště, když jediné, co vám po tom člověku zůstane, je smutek.“



Zdroj: people.com