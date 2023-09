Harry se vrací do Velké Británie. Krade tak pozornost důležité události

Zdroj: Profimedia

Ve Velké Británii panují obavy, že navrátivší se ztracený syn princ Harry by na sebe mohl strhnout pozornost a upozadit tak blížící se výročí úmrtí královny. Vévoda ze Sussexu se zúčastní předávání cen a celá země je jako na trní.

Návštěva vévody ze Sussexu v Británii tento týden kvůli předávání cen WellChild vedla k obavám, že by mohl odvrátit pozornost od výročí smrti Alžběty II. Návrat prince Harryho do Spojeného království údajně opět vyvolal dusno na královském dvoře. V době blížícího se smutného výročí si nejspíš nikdo nepřeje drama na stránkách bulvárních plátků.

Harry je hrozba

Spisovatelka Esther Krakue řekla, že Harryho přítomnost ve Spojeném království představuje potenciální hrozbu pro členy královské rodiny: „Jednou z obav z toho, že je tady v Londýně, je jeho projev na WellChild Awards. I když neudělá nic kontroverzního, i když přijde jen jako soukromý občan a jen přednese svůj projev a zase odjede, bude kolem něj mediální humbuk.“

Připojí se k němu i Meghan

Poté, co Harry vystoupí na předávání cen, zamíří do německého Düsseldorfu. Zde se má setkat i se svou ženou Meghan a společně pak odcestují zpět do Kalifornie 16. září. „Jde především o to, zda najde nějaký způsob, jak na sebe upozornit média a odvést je od věcí, na kterých skutečně záleží. To je výročí královnina úmrtí. Toho se bojí britská královská rodina nejvíce,“ komentuje situaci Esther Krauke.

Jestli se Harryho výlet do Evropy skutečně stane větším lákadlem pro média než smrt královny, ukáže jen čas. Prozatím si tedy jen můžeme klást domněnky, jestli to páreček vyhnanců zhodnotí jako dobrou příležitost, jak na sebe upozornit a zvýšit svou pomalu upadající popularitu.

Zdroj: express.co.uk