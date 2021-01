Johnny Depp a další: Ve filmech Harryho Pottera byla nahrazena spousta herců

Filmová série Harry Potter má po celém světě miliony fanoušků. Když byl v roce 2016 uveden snímek Fantastická zvířata a kde je najít, který odhaluje události z mladých let Albuse Brumbála, milovníci světa čar a kouzel byli štěstím bez sebe. Zamilovali se nejen do propracovaného příběhu, ale také do obsazení. V hlavních rolích se totiž objevily takové hvězdy jako Jude Law, Eddie Redmayne či Colin Ferrel.

Ani v pokračování s podtitulem Grindelwaldovy zločiny nebyla o známé tváře nouze. V roli samotného Gellerta Grindelwalda se objevil hvězdný herec Johnny Depp. Ten se měl podle plánu objevit i ve třetím pokračování. Kvůli kauze s bývalou manželkou Amber Heard byl však z projektu odstraněn. V roli jej nahradí dánský herec Mads Mikkelsen. Postava Gellerta Grindelwalda však není zdaleka jedinou postavou ve světě čar a kouzel, která byla přeobsazena…