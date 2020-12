Drsná rána pro fanoušky Harryho Pottera: Kdo měl v posledním díle zemřít?

Když se autorka knižní předlohy J. K. Rowlingová rozhodovala, jakou kouzelnou schopností by ráda disponovala, kdyby takovou možnost v životě měla, zvolila neviditelnost. Přiznala, že by sice nechtěla nikdy znovu zažít, co prožívala ve svém osobním životě, když psala první knihu, ale že jí chybí psaní v koutku kavárny, kde si jí v té době nikdo nevšímal.

V posledním díle série přijde o život hned několik postav. Jednou z nich je i Fred Weasley, který ale původně vůbec zemřít neměl! Autorka totiž chtěla nechat zemřít jeho bratra Percyho, kterého neměla ráda. Následně si ale uvědomila, že podobný názor může mít i spousta fanoušků, a tak by pro ně smrt Percyho nebylo nijak velkou ránou. Proto zemřel právě Fred. Jeho smrt zasáhla spoustu fanoušků, a dokonce i sama Rowlingová během psaní jeho smrti plakala.