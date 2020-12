Filmová série Harry Potter málem nevznikla: Vše pak změnila jediná věc

Na světě snad není člověka, který by neznal jméno Harry Potter. Knihy i filmy, které následně vznikly, trhaly jeden rekord za druhým. A přestože od uvedení posledního filmu uplynulo již téměř 10 let, na popularitě série se to nijak zásadně neprojevilo. Přitom stačilo málo a příběhy o mladém kouzelníkovi by světlo světa nikdy nespatřily.

Když J. K. Rowlingová napsala první díl legendární série s názvem Harry Potter Kámen mudrců, obešla postupně dvanáct různých nakladatelství. Ani jedno z nich nebylo příběhem okouzleno a Rowlingová tak nikde neuspěla. K vydání knihy pak přistoupilo až vydavatelství Bloomsbury. Jeho šéf totiž dal rukopis přečíst své dceři, která se následně dožadovala pokračování.