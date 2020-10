Vztah Harryho a Williama je zničen: Obnovit jej může jen ošklivá tragédie

„Kdyby se stala nějaká ošklivá tragédie, tak by je to přivedlo opět k sobě, ale jinak si nemyslím, že by se jejich vztah mohl vůbec uzdravit. Ale to je jen jen můj názor a nemusím mít pravdu,” dodala ještě Ingrid.

Autor knihy Battle of Brothers (Boj bratrů) Robert Lacey, se nechal slyšet, že si veřejnost přeje nějaký druh smíření mezi bratry. Vzhledem k tomu, že princ William bude jednou králem, lidé by byli rádi, kdyby měl po svém boku i svého bratra, který by mu s královskými povinnostmi mohl pomáhat.