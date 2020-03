Weinstein má pozitivní test na koronavirus, sexuální predátor se nakazil v base

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 45 600 Kč

Řídící pracovníci v oblasti ochrany údajů Projektový manažer pro vývoj, implementaci a komplexní provoz úložiště dat a jejích zpracování. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 45600 kč, mzda max. 45600 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRAHA, KONTAKT : Elena Navrátilová, tel.: +420 774 997 782, e-mail: hr@volsor.com, osobně Na příkopě 392/9, Praha 1., , Vytvoření komplexu pro zpracování a ukládání dat a potřebné IT infrastrukturu od nuly, výběr personálu pro provoz projektu, organizaci práce s daty ve firmě zaměstnavatele a zákazníků. , , Vzdělaní: vysokoškolské, se zaměřením na řízení organizace. Zkušenost. Obdobná praxe ve společnosti specializující se na organizaci center pro zpracování dat a firemní IT infrastruktury po dobu nejméně 7 let. , , Jazyky: angličtina, ruština, čeština (základní pro komunikaci v kanceláří), další jazyky výhodou., , Zaměstnanecké výhody : 5 týdnů dovolené. Pracoviště: Volsor s.r.o. - praha, . Informace: Navrátilová Elena, +420 774 997 782.