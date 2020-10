Skončím v supermarketu a prodám dům: Heidi Janků popsala možný dopad koronaviru

Zpěvačka se proto nechala slyšet, že zvažuje změnu profese. „Ještě to zkusím vydržet, ale už přemýšlím o tom, že bych si našla jinou práci. Viděla jsem inzerát, že pokladní v supermarketu mají plat čtyřicet tisíc měsíčně, tak tam možná skončím. A když bude nejhůř, budu muset prodat dům,” popsala Heidi černý scénář, nad kterým často přemýšlí. Jen tedy nezmínila, v jakém supermarketu prodavačky pobírají 40 tisíc měsíčně…

Zrušená vystoupení si u Heidi prý vybírají i jinou daň, a to v podobě tloustnutí. „Cvičím pravidelně už tři měsíce, nehýbou se kila ani centimetry. Dávám tomu čas ještě do prosince a pak se asi objednám na konzultaci na liposukci. S hubnutím jsem nikdy problémy neměla, stačilo mi hýbat se na jevišti, ale to teď taky odpadlo,” svěřila se.