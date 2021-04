Heidi Janků shání brigádu: Dostihla ji korona krize? Zpěvačka míří na benzínku!

"Do okénka se mi nechce, ale pokud by se to na jaře mohlo otevřít. Nechci se nechat zaměstnat, protože kdyby se opatření uvolnila a já bych začala zpívat, udělala bych paseku těm lidem," prozradil Heidi Janků své obavy Sedmičce.

"Samozřejmě že peníze odcházejí a nepřicházejí, ale já jsem v branži docela dlouho, takže nějakou rezervu mám. Veškeré velké investice jsem odložila a na normální živobytí mám. Kromě tepláků a jídla vlastně nic nepotřebuju," tvrdí spokojeně.

Jedna věc ale hvězdu v karanténě trápí a to jsou přibývající kila. Poroto jakmile se oteplí, plánuje do svého programu zařadit sport. "Jsem drobná, na mně je každé deko vidět, takže jsem bojovala se třemi kily. Nudila jsem se a pořád něco vařila a tím, že jsem sama, jsem to pak musela sníst. Nepomáhaly ani dlouhé procházky se psem a trochu jsem se kvůli tomu trápila. Ale už jsem to dala dolů, tak se to budu snažit udržet. Snad bude brzy lepší počasí a říkala jsem si, že začnu trochu běhat. Procházky jsou super, ale přece jen je běh na to spalování lepší. A hlavně - jestli začnu někdy zpívat, budu potřebovat prohnat plíce, abych měla zase tu kapacitu," uzavřela.