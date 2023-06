Tajemství úspěchu Heleny Vondráčkové: Mohly za něj Bohdalová s Pilarovou

Zdroj: Profimedia

Jedna z našich nejuznávanějších zpěvaček se do povědomí posluchačů dostala v divokých šedesátých letech, když vyhrála pěveckou soutěž Hledáme nové talenty. K její slávě tenkrát přispěly hlasy od Jiřiny Bohdalové, Evy Pilarové a Jiřiny Fikejzové. Díky nim se z ní stala přes noc hvězda!

Helena Vondráčková měla v životě to štěstí, že ji kromě hudebního a pěveckého talentu zdobila i pěkná tvářička a taneční talent. Díky těmto svým dovednostem se brzy stala miláčkem publika a dokonce byla obsazena i do legendární pohádky Šíleně smutná princezna, kde si zahrála po boku Václava Neckáře.

Po úspěchu v soutěži, která hledala nové talenty, a Helena ji díky podpoře Bohdalové a Pilarové vyhrála, musela dodělat maturitu, na které lpěl její tatínek, a teprve pak mohla začít naplno zpívat. Za nějaký čas došlo k osudovému setkání s Waldemarem Matuškou a Václavem Neckářem a začaly spolupráce, které jí ukázaly životní směr. Následovalo seznámení s Martou Kubišovou, a i když jedna působila jako den a druhá jako noc, jejich spojení fungovalo dokonale. Nakonec k nim producent Bohuslav Ondráček přidal ještě mladého Vaška Neckáře a trio Golden Kids bylo na světě.

Toto legendární trio vystupovalo nejen u nás, ale i v Německu, Cannes nebo v Paříži. Bohužel přišla drsná sedmdesátá léta a Kubišová dostala od komunistů zákaz vystupovat. Neckář a Vondráčková tak byli nuceni pokračovat bez ní. To už ale nebylo ono, tudíž se Vondráčková vydala na sólovou dráhu. V roce 1970 je na světě její první album Ostrov Heleny Vondráčkové.

Antichartu podepsat nemusela, v té době byla na zahraničním turné

Zpěvačka začíná jezdit po světě a Československu se snaží vyhýbat. Je tady po Kubišová vždy ta druhá, což ji nebaví. Po návratu z cest spolupracuje s Karlem Gottem, stepuje s Jiřím Kornem a natočí ztřeštěnou komedii s názvem Jen ho nechte, ať se bojí.

Velké štěstí měla zpěvačka i s podpisem Anticharty. Když byli umělci 28. ledna 1977 nahnáni do Národního divadla a nuceni k podpisu, byla zrovna na zahraničním turné, a když se vrátila, nikomu nedošlo, že právě její podpis chybí. Na rozdíl od svých kolegů se tak z tohoto prohřešku nemusela později zpovídat.

V osmdesátých letech chytá Helena druhý dech a vznikají hity jako A ty se ptáš co já, Vzhůru k výšinám či Je to malý svět. Také se jí začíná dařit v partnerském životě. Po nepodařených vztazích s textařem Zdeňkem Rytířem, hudebníkem Luďkem Švabenským a hercem Luďkem Sobotou přišel člen německé kapely Kreiss. Helena se do Helmutha Sickela zamilovala a ten začal pilně pracovat na zpěvaččině nové kariéře.

Ani po revoluci se nevzdala a snažila se zpívat české písničky dál

Jenže přišla revoluce a po ní zájem o české interprety opadl. Všichni chtěli poslouchat zahraniční hudbu. Mnoho hudebníků tak v té době ukončilo kariéru. Ne ale Helena, ta se nevzdala a zpívala dál. Nakonec našla své místo v muzikálech, kde hlasově převyšovala všechny své kolegyně. Bohužel jí to ale začalo skřípat s Helmuthem, který život ve stínu své slavnější ženy nezvládl a vrátil se zpět do Německa. Následoval rozvod a Helena zůstala nějaký čas sama.

Na konci devadesátých let změnila image, tým a snažila se opět českému publiku zalíbit, což se jí podařilo. Vyšla její přelomová deska, ze které se na nejrůznějších večírcích čerpá dodnes. Kdo by neznal hity jako To tehdy padal déšť nebo Dlouhou noc. V roce 2002 vstoupila zpěvačka do Síně slávy naší popmusic.

O rok později se znovu vdala. Vzala si mladšího podnikatele Martina Michala, který se záhy stal jejím manažerem. Její nový muž však neseděl rodině Vondráčkových a od té doby jsou vztahy mezi Helenou a jejím bratrem Jiřím na bodu mrazu. Helena je ale po boku manžela šťastná a dodnes mu plně ve všem důvěřuje.